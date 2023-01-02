Астрологічний прогноз на 2 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не рекомендується розпочинати нові справи – вони навряд чи виявляться успішними, тому день бажано присвятити завершенню проєктів, які вже перебувають у роботі – з ними вдасться впоратися легко та швидко. Спілкуючись з людьми у своєму оточенні, бажано стежити за емоційним тлом, щоб ненароком не спровокувати конфлікт, та уникати нав'язливості.

Символ дня: корона.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: смарагдовий, лаймовий.

Щасливі камені дня: селеніт, гематит.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: велика ймовірність як загострення наявних хронічних захворювань, так і появи нових, які будуть важко піддаватися лікуванню. Зі здоров'ям краще не жартувати і за появи перших симптомів звернутися до лікаря для визначення необхідних лікувальних заходів.

Харчування дня: бажано дати організму відпочинок після святкового застілля та влаштувати розвантажувальний день, відмовившись від жирної та смаженої їжі і виключивши з раціону м'ясо, бобові та випічку.

Стрижка дня: день сприятливий для будь-яких маніпуляцій із волоссям, насамперед – стрижки.

Афоризм дня: "Все, що потрібно для успіху, – це здорова доза цілеспрямованості, значна частка концентрації, невелика кількість пристрасті та кілька жмень позитиву" (Міранда Керр).

Ангел-охоронець дня: Белом – знайомить людину з її другою половинкою.

Магія та містика дня: можна проводити будь-які магічні обряди й ритуали, а ворожіння дасть відповідь практично на будь-які запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, найчастіше вони розповідають людині про її внутрішні проблеми.

Табу дня: небажано використовувати гострі предмети, навіть якщо йдеться лише про столові прибори.

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