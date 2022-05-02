Астрологічний прогноз на 2 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна побачити перші результати зусиль – як професійних, так і особистих. Енергія, натиск якої сьогодні зашкалюватиме, легко може вирватися «з рук», тому поводитися з нею потрібно вкрай обережно, обираючи тільки ті проєкти, з якими вдасться впоратися.

Символ дня: Барс, що готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: лимонний, шафранний

Щасливі камені дня: джеспіліт, пірит, карнеол.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть виявитися тривалими і, що важливо, такими, що важко піддаються лікуванню. Погані звички – вживання алкоголю та куріння – можуть призвести до неприємних наслідків. Не можна робити операції, пов'язані з головою, та видаляти зуби.

Сни дня: сни цього місячного дня збуваються рідко, тому не варто звертати на них увагу.

Афоризм дня: «Мудрець найменш самотній тоді, коли він перебуває на самоті» (Джонатан Свіфт).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Магія та містика дня: можна заготовляти зілля та виготовляти з них цілющі мазі, настойки та лосьйони.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію – це може призвести до серйозних наслідків.

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