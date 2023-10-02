Астрологічний прогноз на 2 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на початок тижня, для нових починань день не підходить – їх результат буде зовсім не тим, на який людина покладала надії, беручись до них. Якщо ж зовсім відмовитися від них не можна, треба хоча б спробувати уникнути

Символ дня: лід.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: білий агат, бузковий аметист.

За яку частину тіла відповідає: нирки, шкіра.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, може затягтися, тому вживати заходів потрібно з появою перших симптомів. Також велика ймовірність встановлення неправильного діагнозу, тому з такою метою до лікаря сьогодні краще не звертатися.

Харчування: необхідно відмовитися від м'ясної їжі.

Стрижка дня: стрижка сьогодні – категоричне табу.

Дачні роботи дня: день сприятливий для садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: необхідно остерігатися зурочення – найкраще носити з собою талісман чи оберіг.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть дати цінну пораду щодо того, як вилікуватися від серйозної хвороби – своєї чи у когось із родичів.

Табу дня: зловживання шкідливими звичками може негативно позначитися на самопочутті й настрої.

Цитата дня: "Якщо в тебе не буде поганих думок, не буде й поганих вчинків" (Конфуцій).

Читайте також: