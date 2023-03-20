Астрологічний прогноз на 20 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нинішній місячний день ідеально підходить для понеділка: сьогодні можна розпочати життя з чистого аркуша – будь-які проєкти, до реалізації яких вдасться стати цього дня, виявляться успішними.

Символ дня: сходи рослин.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: фіолетовий, бузковий, лавандовий.

Щасливі камені дня: арагоніт, андалузит, хризопраз, аквамарин.

За яку частину тіла відповідає: органи зору.

Хвороби дня: велика ймовірність різкого підвищення артеріального тиску, тому важливо приймати прописані лікарем ліки та дотримуватись дієти, щоб не дійшло до гіпертонічного кризу.

Харчування дня: необхідно відмовитися від випічки, каш та м'ясних продуктів, особливо смажених та копчених.

Стрижка дня: стрижка додасть шарму та чарівності.

Дачні роботи дня: проводячи прибирання в саду, не можна нічого рвати, викопувати та викорчовувати.

Магія та містика дня: особливо успішною обіцяє бути жіноча магія.

Сни дня: сни цієї ночі передбачають майбутнє.

Табу дня: під забороною перебуває будь-яка руйнація.

Афоризм дня: "Тільки неглибокі люди знають себе до глибин" (Оскар Вайльд).

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