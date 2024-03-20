Астрологічний прогноз на 20 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: день сприятливий для доведення до фінального підсумку розпочатих раніше – зокрема й розпочатих напередодні – проєктів, а ось від нових справ краще відмовитись – успіху вони не принесуть. Небажано також займатися незнайомим видом діяльності – він може містити численні підводні камені, які важко передбачити заздалегідь.

Символ дня: Лабіринт.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: зелений, малахітовий, смарагдовий, нефритовий.

Щасливі камені дня: вогняний опал, сердолік.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня — як нові, так і хронічні, що загострилися — як правило, перебігають у важкій формі, тому медичні заходи потрібно вживати одразу ж, не чекаючи на ускладнення. Також потрібно підтримати імунітет, який поставить бар'єр на шляху недуг.

Харчування дня: необхідно скоротити вживання рідини – до того ж не тільки напоїв, а й перших страв, інакше не уникнути набряків.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Дачні роботи дня: бажано висаджувати на розсаду насіння рослин, їстівна частина якого знаходиться над землею.

Магія і містика дня: енергетика дня сприяє будь-яким магічним ворожінням і ритуалам, але особливо результативними виявляться ті, що пов'язані з магічною силою дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть людині про її внутрішні проблеми, від яких вона відмахується або про які не підозрює.

Табу дня: не можна упускати столові прилади – виделки та ножі, це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Вірте насамперед у себе, інші дотримуватимуться цього прикладу – повірте мені» (Натаніель Бузоліч).

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