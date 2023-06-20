Астрологічний прогноз на 20 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: важливо сконцентруватися на поставленій меті і працювати тільки на її досягнення – як кажуть, бити в одну точку. Щоб уникнути сварок – як із колегами, так і з близькими людьми – важливо стежити за своїми емоціями, не даючи їм вирватися назовні.

Символ дня: Леопард.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий, золотистий, помаранчевий, охра.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, тривалі і важковиліковні – особливо це стосується головного болю, тому не варто зволікати з візитом до лікаря.

Харчування дня: від м'яса можна не відмовлятися, але вибрати так званих "швидких" тварин — наприклад, баранину, а ось від яловичини та свинини краще відмовитись. Необхідно також включити до раціону "гарячі" спеції — перець чилі, хрін, гірчицю, імбир, гвоздику та корицю, вони прискорять процес травлення, що не дозволить з'їденому відкластися жиром на боках.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай ягід та ранніх овочів, сприятливі також щеплення, пересадка та підживлення рослин.

Магія та містика дня: день сприятливий для збирання лікарських трав для амулетів та зілля.

Сни дня: сни нинішнього дня рідко збуваються, але в них може бути підказка щодо того, як діяти в ситуації, що склалася – особливо в особистому житті.

Табу дня: не можна агресивно реагувати на нападки недоброзичливців – краще зібрати волю в кулак та проігнорувати їх.

Цитата дня: "Не дзвени ключами від таємниць" (Станіслав Єжи Лец).

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