Астрологічний прогноз на 20 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від роботи над будь-якими важливими справами та прийняття серйозних рішень – скільки б зусиль у цьому напрямку людина не доклала, результат буде негативним, тому не варто даремно витрачати сили. Єдиний напрям, у якому можна пробувати свої сили, – творчість, тут не потрібно обмежувати своєї діяльності.

Символ дня: вир.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: блакитний, бірюзовий, колір морської хвилі.

Щасливого каміння дня: корал, жовтий нефрит.

За якусь частину тіла відповідає: ноги – стегна.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, проти яких виявляться безсилими звичні методи лікування – необхідно звернутися до лікаря із проханням призначити нові. Фізичне навантаження в цей час бажано помірне — велика ймовірність травм, які довго не гояться. Візит до стоматолога, навіть якщо його запланували заздалегідь, потрібно перенести.

Харчування дня: помірності необхідно дотримуватись і в харчуванні: традиційні порції краще урізати, від жирної та смаженої їжі відмовитися, а м'ясо замінити рибою чи бобовими.

Сни дня: сюжет сну, який насниться вам цієї ночі, покаже, яке становище людина займає в суспільстві: з нього потрібно зробити важливі для себе висновки – все можна виправити, але доведеться докласти певних зусиль.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, а й потрібно.

Афоризм дня: "Є дві однаково зручні позиції: або вірити у все, або у всьому сумніватися — і те, й те позбавляє необхідності думати" (Анрі Пуанкаре).

Ангел-охоронець дня: Фаргас — позбавляє жіночих проблем і недуг.

Магія та містика дня: можна читати обряди та проводити змови, що стосуються судових позовів.

Табу дня: неуважливість може спричинити серйозні матеріальні втрати.

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