Астрологічний прогноз на 20 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: перш ніж зробити якийсь крок — як у професійному, так і в особистому сенсі — необхідно спочатку зважити всі докази "за" і "проти".

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий,

Щасливі камені дня: зелений нефрит, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: особливої уваги вимагатиме гортань. Протипоказано будь-яке хірургічне втручання, якщо воно не робиться за терміновими показаннями.

Харчування дня: їжа має бути легкою, але водночас корисною, поживною та різноманітною. Від м'яса та калорійних продуктів рекомендується відмовитись.

Стрижка дня: від будь-яких маніпуляцій із волоссям потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: один із найкращих днів для роботи в саду.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, проводити обряди відворотів, а також робити амулети та обереги.

Сни дня: нинішньої ночі виконуються лише кольорові сни – треба звернути на них увагу.

Табу дня: не можна рубати дерева та виривати з корінням квіти.

Цитата дня: «Правильного вибору насправді не існує – є тільки зроблений вибір та його наслідки» (азербайджанський письменник Ельчин Сафарлі).

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