Астрологічний прогноз на 20 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: все, що буде задумано в цей час, незабаром блискуче втілиться в життя, тому можна складати будь-які – навіть найамбітніші та найперспективніші – плани.

Символ дня: Муза.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: синій.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, джеспіліт.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго і потребують ретельного та активного лікування.

Харчування дня: необхідно відмовитися від солодкого та борошняного, можна пробувати нові дієти та влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Магія та містика дня: можна проводити магічні дії з мінералами та напівдорогоцінним камінням.

Сни дня: сни ночі показують людині, які якості характеру їй необхідно виправити.

Табу дня: необхідно побоюватися великої висоти – не можна підходити до краю як на природі, так і в багатоквартирних будинках.

Цитата дня: «Тому, хто не шукав, навряд чи шлях і вкажуть –

Постукайся, і відчиняться двері до долі» (Омар Хаям).

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