Астрологічний прогноз на 20 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день має сильну енергетику, завдяки якій активними стають навіть найледачіші з нас. Якби він був буднім днем, можна було б братися за найсерйозніші справи, але оскільки йдеться про вихідний, варто зайнятися спортом – зрозуміло, активними його видами.

Символ дня: колісниця.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: білий та фіолетовий.

Щасливі камені дня: олександрит, авантюрин, циркон.

За яку частину тіла відповідає: печінка, кровоносна система.

Хвороби дня: необхідно відмовитися від жирної та важкої їжі, а також від алкоголю. Очистити організм від шлаків і токсинів можна за допомогою детокс-дієти та трав'яного чаю.

Афоризм дня: "Творити — значить вбивати смерть" (Ромен Роллан).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб та стосунки дня: укладений сьогодні шлюб буде довгим та щасливим.

Магія та містика дня: можна ворожити – сьогодні карти скажуть правду.

Табу дня: не можна зловживати ліками – особливо знеболювальними, що сильно діють.

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