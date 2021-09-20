Астрологічний прогноз на 20 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: сили зла панують безроздільно, великий ризик потрапити під чужий вплив і стати жертвою шахраїв. Про слова, сказаних під впливом емоцій, доведеться довго шкодувати. Можна домагатися справедливості, захищати слабких і відстоювати своє добре ім'я. У справах можна припуститися прикрих помилок, тому їх краще відкласти до понеділка.

Символ дня: шакал.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день розташовує до активних дій.

Число дня: 6

Колір дня: червоний.

Камені дня: агат, гагат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань, особливо пов'язаних з підшлунковою залозою. Варто бути обережними, вживаючи лікарські препарати, їхнє передозування може призвести до отруєння.

Слова дня: самоконтроль, самодисципліна.

Геометрична фігура дня: коло.

Шлюб і взаємини дня: можливі бурхливі сварки з коханою людиною, які, на жаль, не одразу приведуть до такого ж бурхливого примирення.

Містика дня: можна перечитувати езотеричну літературу — в ній відкриється багато нових знань.

Табу дня: під суворою забороною азартні ігри — велика ймовірність серйозного програшу.

Які люди народжуються цього дня: тих, хто з'являється на світ в цей день, відрізняє надмірна чутливість і емоційність, що робить їх незлагідними і безкомпромісними. Вона заважає їм вибудовувати стосунки з оточенням, проте вони здатні впливати на величезні маси людей і переконувати їх в ідеях, які проповідують. Найчастіше стають журналістами-фрилансерами і політичними лідерами.

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