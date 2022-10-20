Астрологічний прогноз на 20 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день також сприятливий для творчості – як діяльної, так і споглядальної: можна не лише відвідувати музеї та театри, а й самостійно створювати витвори мистецтва.

Символ дня: ведмідь.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: пасивний день.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: жовтий, шафрановий, вохра.

Щасливе каміння дня: ґроссуляр, синій нефрит.

За яку частину тіла відповідає: зона пахв, лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, триватимуть недовго, особливо якщо за появи перших симптомів розпочати їхнє лікування.

Сни дня: сни нинішньої ночі дають зрозуміти, наскільки вповні людина використовує надані їй природою таланти та здібності.

Стрижка дня: від стрижки треба утриматися.

Афоризм дня: "Створи собі долю, яку полюбиш сам" (Фрідріх Ніцше).

Ангел-охоронець дня: Тисаль – зміцнює дружні й родинні зв'язки.

Магія та містика дня: можна читати замовляння та проводити обряди, звернені до язичницьких богів.

Табу дня: не можна вирушати в подорожі.

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