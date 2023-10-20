Астрологічний прогноз на 20 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час сприятливий для втілення в життя проєктів, які можна закінчити до кінця робочого дня, що більш ніж доречно у п'ятницю – напередодні вихідних.

Символ дня: Роза вітрів.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, корал, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, пов'язані з дихальними шляхами, можуть виявитися небезпечними, тому необхідно остерігатися переохолодження та вірусних інфекцій.

Харчування дня: голодування та піст принесуть користь, від курячого м'яса та яєць необхідно відмовитись.

Стрижка дня: стригти волосся небажано – це може призвести до сварок та конфліктів із оточенням.

Дачні роботи дня: можна займатися консервацією, солити огірки та квасити капусту та яблука.

Магія та містика дня: можна робити талісмани на залучення талану у торгівлі та бізнесі.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть людині корисну інформацію, якою вона має скористатися собі на благо.

Табу дня: не можна брехати та ображати інших людей – як близьких, так і незнайомих.

Цитата дня: «Спокій – сильніший за емоції. Мовчання – голосніше крику. Байдужість – страшніша за війну» (Мартін Лютер).

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