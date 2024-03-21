Астрологічний прогноз на 21 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нові справи, розпочаті цього місячного дня, чого б вони не торкалися, дадуть протилежний результат, так що краще їх відкласти, те саме можна сказати і про ухвалення важливих рішень.

Символ дня: Магічна чаша.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний, аквамарин.

Щасливі камені дня: рожеві перли, жовтий корал, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: під ударом перебуває серцево-судинна система, тому люди, у яких такі хвороби є хронічними, необхідно дотримуватися особливої обережності.

Харчування дня: їжа цього дня має бути пісною і легкою, від жирних і важких страв потрібно відмовитися на користь овочів, фруктів та зелені, також треба пити якнайбільше рідини – найкраще всього простої, негазованої води.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Дачні роботи дня: енергетика дня сприяє будь-яким сезонним садово-городнім роботам.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни цієї ночі розповідають людині про те, які цінності – матеріальні чи духовні – превалюють у житті.

Табу дня: розлита вода може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Духовний розвиток людства не встигає за його технічними успіхами, відстає від них» (Томас Манн).

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