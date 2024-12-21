Астрологічний прогноз на 21 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: найреволюційніший день у всьому місячному календарі: незважаючи на вхідний день, можна рухатися вперед і вгору, не звертаючи уваги на перешкоди – тільки так можна досягти успіху.

Символ дня: Пегас.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір: фіолетовий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, олександрит.

За якусь частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби сьогодні серйозної небезпеки не несуть, особливо якщо хворому буде забезпечено серйозний догляд.

Харчування дня: не можна переїдати, неодмінно потрібно виключити з раціону жирне, смажене та алкоголь.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія та містика дня: можна робити відворот від свого порога для поганих людей.

Сни дня: сни нинішньої ночі – відображення нашого внутрішнього стану: негативні сновидіння свідчать про втому та перевтому – можливо, варто взяти відпустку чи хоча б відгули.

Табу дня: не можна приймати не випробувані ліки і перевищувати дозу давно.

Цитата дня: «Я вважаю, що кожне полотно, натюрморт, ландшафт, все, що завгодно – у глибині душі автопортрет»(Туве Янсон).

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