Астрологічний прогноз на 21 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для отримання та засвоєння важливої інформації, тому необхідно звертати увагу на факти, які стануть відомі в цей час. Будь-який бізнес обіцяє бути успішним, окрім торгівлі – від купівлі-продажу сьогодні краще відмовитися.

Символ дня: сувій.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: блакитний агат, синій сапфір.

За яку частину тіла відповідає: крижова кістка, кульшовий суглоб, хребет.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, зазвичай мають тяжкий перебіг і тривають довго, тож дуже важливо не пропустити перші їхні симптоми та вчасно розпочати лікування.

Сни дня: син цієї ночі часто виявляються пророчими, особливо якщо вони кольорові.

Афоризм дня: "Той, хто пересуває гори, спочатку прибирає маленькі камінці" (Конфуцій).

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Ергіба – виконує будь-які бажання.

Магія та містика дня: можна ворожити на картах, особливо якщо запитання, які треба їм поставити, стосуються матеріальних питань.

Табу дня: не можна піднімати важкі речі та розкривати чужі таємниці.

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