Астрологічний прогноз на 21 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щаслиим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для тих, хтовпевнений у своїх силах і, незважаючи на будь-які перешкоди, йде до поставленої мети. Тим, хто сумнівається у правильності вчинених дій, краще перенести їх на інший час.

Символ дня: Єдиноріг.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: блакитний, небесний, перламутровий.

Щасливі камені дня: бірюза, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: мармур, бірюза.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону ферментовані продукти – солоні (бочкові) огірки та помідори, квашену капусту, квас, сиров'ялені ковбаси та сири, вони негативно вплинуть на стан шлунково-кишкового тракту.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: рослинам потрібний посилений полив.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди на любов та удачу у справах.

Сни дня: негативні сни, що приснилися цієї ночі, свідчать про те, що в житті у людини існують проблеми.

Табу дня: категорично забороняється – як, втім, і будь-якого іншого дня – робити зло іншим людям:

Цитата дня: «У кожній зміні, навіть найбажанішій, завжди приховується смуток, бо те, з чим ми розлучаємося, є частиною нас самих. Потрібно померти для одного життя, щоб увійти до іншого» (Анатолій Франс).

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