Астрологічний прогноз на 21 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найкращих у місячному циклі днів для нових починань – вони виявляться надзвичайно вдалими. Підходить він і для довгострокового планування – вдасться вибрати правильну мету та знайти оптимальні шляхи для її досягнення.

Символ дня: Риба-Кит.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: помаранчевий, кораловий, теракотовий, охра.

Щасливе каміння дня: жадеїт, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина, зуби.

Хвороби дня: необхідно виявити максимальну обережність щодо зубного болю – за його появи необхідно одразу ж звернутися до лікаря. Інші хвороби, що почалися цього дня, минуть швидко та без наслідків, особливо якщо вчасно розпочати лікування.

Якщо почати дотримуватися його цього дня, це дасть блискучі результати.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: можна садити на розсаду насіння рослин, плоди яких ростуть під землею. Небажано займатися обрізанням дерев та чагарників – їх можна всерйоз "травмувати".

Магія і містика дня: можна проводити обряди та ритуали, що позбавляють пороблення та пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчими не є, але в них може бути важлива підказка щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що турбує.

Табу дня: не можна виявляти агресію – можна зустріти ще агресивнішу людину, а чим таке зіткнення завершиться, зірки передбачити не можуть.

Афоризм дня: "Постійному і плідному злу має протистояти повільна і наполеглива праця: не для того, щоб знищити його, а для того, щоб воно нас не здолало" (Сенека).

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