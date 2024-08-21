Астрологічний прогноз на 21 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: не варторозпочинати нові та важливі справи, приймати серйозні рішення, проводити переговори, від яких залежить розвиток бізнесу, та довіряти незнайомим людям.

Символ дня: Мавпа.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: зелений.

Щасливе каміння дня: агат, аметист, опал.

За якусь частину тіла відповідає: легені, товстий кишечник.

Хвороби дня: до хвороб, що розпочалися цього дня, необхідно поставитися з максимальною увагою – вони можуть протікати довго та мати серйозні наслідки.

Харчування дня: лікувальне голодування або розвантажувальний день не тільки допоможе позбутися хвороб, а й очистить організм.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких робіт у саду чи городі.

Магія і містика дня: можна проводити будь-які обряди і читати змови, що позбавляють псування і пристріту.

Сни дня: сни ночі часто бувають пророчими, особливо якщо вони стосуються стану здоров'я – не варто їх ігнорувати.

Табу дня: не можна зловживати алкоголем, курінням та кавою.

Цитата дня: «Ми маємо мистецтво, щоб не померти від правди»(Фрідріх Ніцше).

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