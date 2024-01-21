Астрологічний прогноз на 21 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна і треба спілкуватися із друзями та близькими, але водночас необхідно стежити за емоціями та не допускати тиску у відстоюванні своєї думки.

Символ дня: корона.

Стихії дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: зелений, смарагдовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: опал (заспокоює, дає відчуття внутрішнього балансу), сердолік (захищає від підступів ворогів і заздрісників).

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: є ймовірність загострення хронічних захворювань і виникнення нових, які матимуть гострий перебіг – щоб уникнути ускладнень, необхідно вжити заходів за появи перших симптомів.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирної та смаженої їжі, м'яса й бобових.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й потрібно.

Магія і містика дня: можна готуватися до магічних ритуалів та обрядів, які можливо проводити завтра.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчими не є – вони радше розповідають людині про її внутрішні проблеми.

Табу дня: не можна користуватися гострими предметами – навіть ножиці краще до рук не брати.

Цитата дня: "Чесність не принесе вам багато друзів, але ті, що з'являться, будуть справжніми" (Джон Леннон).

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