Астрологічний прогноз на 21 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли люди стають активними та енергійними, що дозволить завершити розпочаті раніше справи та взятися до реалізації нових проєктів. Не можна брехати навіть у дрібницях: сказавши неправду, яка ні до чого не зобов'язує, можна в підсумку заплутатися у павутинні брехні, виплутатися з якого виявиться складно. Можна – і треба – допомагати тим, хто потребує підтримки – як матеріальної, так і моральної.

Символ дня: золота колісниця.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: фіолетовий, ліловий.

Щасливе каміння дня: олександрит, авантюрин, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, минуть переважно у легкій формі і без наслідків, та лише в тому разі, якщо вжити необхідних заходів одразу ж за перших симптомів.

Сни дня: сни нинішньої ночі не здійснюються і не несуть важливої інформації, тож не варто брати їх до уваги.

Афоризм дня: "Суть людського єства – у русі. Цілковитий спокій означає смерть" (Паскаль Блез).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Асфер – допомагає боротися з ворогами, агресорами та окупантами.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, що захищають будинок від ворогів та недоброзичливців.

Табу дня: дуже обережно слід поводитися з ранами – навіть невелика подряпина може спричинити серйозні наслідки.

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