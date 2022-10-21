Астрологічний прогноз на 21 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: дня: день необхідно провести у спокої та усамітненні – так вдасться гарно відпочити, а заразом і зібратися з думками, які дозволять накидати розумний план на майбутнє. Нові починання сьогодні – під забороною: на них просто не вистачить сил – як фізичних, так і моральних.

Символ дня: посудини з живою та мертвою водою.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: пасивний день.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: тигрове око, котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: відчувши нездужання, потрібно негайно звертатися по допомогу, інакше наслідки можуть виявитися сумними.

Сни дня: сни цієї ночі оманливі – не варто їм довіряти.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, може негативно позначитися на самопочутті.

Афоризм дня: «Краще нічим не займатися, ніж займатися нічим» (Пліній-молодший).

Ангел-охоронець дня: Альфар – робить людину мрійливою.

Магія та містика дня: необхідно прислухатися до своєї інтуїції – вона дасть відповідь на будь-яке запитання.

Табу дня: не можна близько підходити до водойм.

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