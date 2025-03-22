Астрологічний прогноз на 22 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли легко та швидко засвоюється нова інформація, тому рекомендується присвятити його набуттю нових знань та навичок.

Символ дня: Золотий ключик.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір: червоний.

Щасливі камінці дня: блакитний агат, блакитний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: криж, тазостегновий пояс.

Хвороби дня: велика можливість підхопити вірус, тому необхідно підтримати імунітет.

Живлення дня: шлунок цієї місячної доби потребує навантаження, тому обмежувати себе в їжі не можна

Стрижка дня: стригтися можна тільки у разі потреби.

Дачні роботи дня: полив необхідно обмежити, а то й зовсім скоротити.

Магія та містика дня: можна вивчати духовні та езотеричні праці.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть містити відповідь на важливе професійне або особисте питання.

Табу дня: розголошувати чужі таємниці та секрети не можна категорично.

Цитата дня: «Нам подобаються люди, які сміливо говорять те, що думають, за умови, що вони думають так само, як ми».(Марк Твен).

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