Астрологічний прогноз на 22 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна ставати до ремонту чи будівництва нового житла, вважається, що життя в ньому буде щасливим.

Символ дня: Джерело.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий.

Щасливе каміння дня: сардонікс, олівін, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудного відділу.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, завершуватимуться швидко і без наслідків, проте необхідно одразу ж — за перших же симптомів — вжити заходів щодо позбавлення від них.

Харчування дня: голодувати і сидіти на суворій дієті заборонено, переїдати теж не можна — необхідно більше налягати на овочі та фрукти, особливо у вигляді смузі.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Магія та містика дня: можна робити обереги, які приваблюють успіх у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі вкрай рідко бувають віщими, тому не варто тішитись щодо них.

Табу дня: не варто вирушати у далекі подорожі.

Цитата дня: «Головне, щоби десь збереглося все, чим ти жив раніше. І звичаї. І сімейні свята. І будинок, сповнений спогадів. Головне – жити для того, щоб повернутися» (Антуан де Сент-Екзюпері).

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