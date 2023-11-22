Астрологічний прогноз на 22 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужну енергію, якою сьогодні забезпечать нас Всесвіт, необхідно направити у творче русло, можна – і треба! – розпочинати проєкти, які давно фігурують у перспективних планах.

Символ дня: Джерело.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: бурштиновий, медовий, кораловий, теракотовий.

Щасливі камені дня: сардонікс, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: люди, які страждають від будь-яких – навіть серйозних – захворювань, цього дня відчують полегшення, що, втім, не означає, що треба відмовитися від лікування, призначеного сімейним лікарем.

Харчування дня: не можна голодувати та сидіти на дієті – замість користі це завдасть організму шкоди.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Магія та містика дня: можна читати змови, які залучають успіх у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня залишать приємне враження, але, на жаль, не збудуться — не варто покладати на них особливі надії.

Табу дня: небажано вирушати в поїздки – найімовірніше, вони виявляться невдалими.

Цитата дня: «Щасливий шлюб – це довга розмова, яка завжди здається занадто короткою» (Андре Моруа).

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