Астрологічний прогноз на 22 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для прийняття важливих рішень – вони виявляться єдино правильними.

Символ дня: Ведмідь.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий.

Щасливі камені дня: повітряний гроссуляр, обсидіан.

За якусь частину тіла відповідає: зона пахв.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього місячного дня, тривають довго, але їх тривалість можна скоротити, якщо дотримуватися всіх рекомендацій лікаря

Харчування дня: важливо обмежити вживання рідини – не можна дозволити їй перетворитися на набряки.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитись.

Магія та містика дня: можна звертатися за допомогою до античних та язичницьких богів.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть підказати людині, в який бік їй потрібно згорнути на черговому життєвому «розвилці»

Табу дня: потрібно відмовитися від будь-яких поїздок та подорожей.

Цитата дня: «Чим геніальніший ваш план, тим менше людей будуть з ним згодні»(Сунь Цзи).

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