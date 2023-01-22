Астрологічний прогноз на 22 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найкращих днів для початку будь-яких справ – усі вони, без винятку, будуть успішними. Можна не лише діяти, а й обмірковувати нові плани, ухвалювати важливі рішення, укладати серйозні угоди та підписувати розраховані на тривалу перспективу договори. Головне, не перепрацьовувати – на початку місячного циклу організм має не надто багато сил – як фізичних, так і моральних.

Символ дня: ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: коричневий, шоколадний, каштановий.

Щасливі камені дня: переливчастий агат, жадеїт.

За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, триватимуть недовго і минуть без наслідків, особливо якщо вчасно звернутися до лікаря.

Стрижка дня: необхідно відмовитися не лише від стрижки, а й від будь-яких інших маніпуляцій із волоссям.

Магія і містика дня: можна проводити обряди й ритуали, що позбавляють пороблення та пристріту.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі рідко бувають віщими, але вони можуть містити важливу підказку щодо того, як вчинити в тій чи іншій життєвій ситуації.

Табу дня: під забороною – будь-яка дратівливість, а агресія й поготів – необхідно стримувати негативні емоції.

Ангел-охоронець дня: Альвасар – допомагає здобути удачу та протистояти злу.

Афоризм дня: "Добром називають не приємні почуття, а усвідомлення повноти й сили" (Фрідріх Ніцше).

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