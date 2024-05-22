Астрологічний прогноз на 22 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: активізуються сили зла, які негативно впливають на людську психіку та підштовхують її до непристойних вчинків – бажано цього уникати.

Символ дня: крилатий шакал.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий.

Щасливе каміння дня: агат, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: захворювання, що почалося цього дня, триває недовго, але це не означає, що його можна не лікувати.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону м'ясо та гриби.

Стрижка дня: не найкращий час для стрижки.

Дачні роботи дня: рослини потребують посиленого поливання.

Магія та містика дня: можна вивчати духовну та езотеричну літературу.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – вони підказують, яку життєву чи професійну проблему вирішити людині.

Табу дня: під забороною перебувають будь-які сварки та конфлікти.

Цитата дня: "Людині потрібно мріяти, щоб бачити сенс життя" (Вольтер).

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