Астрологічний прогноз на 23 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: сприятлива для будь-яких починань, але оскільки сьогодні вихідна, вони, швидше за все, стосуватимуться вирішення побутових або особистих питань. Можна приймати важливі рішення, пов'язані зі зміною місця проживання та сімейного статусу.

Символ дня: Горн – символ пробудження та заклику до активних дій.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий, фіолетовий, аметистовий.

Щасливе каміння дня: сапфір, гіацинт, лазурит.

За якусь частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби сьогодення короткочасні і проходять без ускладнень, але тільки в тому випадку, якщо вони не є хронічними. Оперативного втручання та медичних маніпуляцій на кишечнику необхідно уникати.

Харчування дня: потрібно уникнути продуктів, які можуть дратувати кишечник – насамперед солодкого, гострого та алкоголю.

Стрижка дня: стригтися не лише можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: важливо забезпечити розсаду достатньо вологи.

Магія та містика дня: від магічних ритуалів та обрядів краще відмовитися, ворожити – тільки в крайньому випадку.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, не справджуються, що особливо прикро у випадку, якщо вони були приємними і обіцяли щастя.

Табу дня: під забороною дозвільне проведення часу – незважаючи на вихідний, необхідно знайти собі заняття – хоча б своє хобі.

Цитата дня: «За наявності ентузіазму ви можете досягти всього»(Генрі Форд).

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