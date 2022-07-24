Астрологічний прогноз на 24 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день не підходить для активної діяльності — його бажано провести у власному будинку в тиші та спокої — благо, на календарі вихідний день і — зрозуміло, за бажання — можна взагалі не виходити на вулицю і ні з ким не спілкуватися. Проте лінощам теж вдаватися не слід – зірки рекомендують зайнятися чимось необтяжливим, але приємним – наприклад, своїм хобі.

Символ дня: судини з живою та мертвою водою.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: слабка, весь час прагнутиме до нуля.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: гірський, кришталь, шпатель, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Якщо вчасно не розпочато лікування хвороби, що почалася цього дня, вона може призвести до більш ніж серйозних наслідків. Небажано робити будь-які маніпуляції з вухами, навіть візит до лору краще перенести наступного дня.

Сни дня: ймовірність того, що сни цієї ночі стануть пророчими, астрологи розглядають як п'ятдесят на п'ятдесят, тож особливо довіряти їм не варто.

Афоризм дня: "Протилежність кохання — апатія, а не ненависть" (Джон Ле Карре).

Геометрична фігура дня: спіраль – схематичний образ Всесвіту та символ життєвої сили.

Ангел-охоронець дня: Альфар – нагороджує своїх підопічних проникливістю та високим рівнем інтуїції, яка дозволяє читати чужі думки та передбачати наміри.

Магія та містика дня: можна медитувати та ворожити на картах Таро.

Табу дня: усі починання цього дня приречені на провал.

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