Астрологічний прогноз на 23 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: час, коли не можна допускати сумніви — як у своїх силах, так і у напрямі своїх дій. Будь-яке починання – навіть найскладнішого та ризикованого проєкту – виявиться успішним. День також сприятливий для зустрічей, які ще вчора – через непередбачуваність їхніх результатів – були під забороною.

Символ дня: орел, що ширяє у висоті.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 2.

Колір: індиго, ультрамарин.

Камені дня: червона яшма, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: лопатки, плечі, очеревина.

Хвороби дня: велика ймовірність травм, тому необхідно бути обережними під час занять спортом і не піднімати тяжкості. У разі поганого самопочуття не можна займатися самолікуванням – необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Афоризм дня: "Дивися на життя з висоти пташиного польоту: ні пилу, ні вибоїн".

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб та стосунки дня: небажано офіційно оформляти взаємини та з'ясовувати стосунки з близькою людиною.

Містика дня: можна проводити магічні ритуали за допомогою напівдорогоцінного каміння та мінералів.

Табу дня: небезпеку може становити висота — небажано підніматися на верхні поверхи будівель, особливо недобудованих і покинутих.

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