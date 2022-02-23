Астрологічний прогноз на 23 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: бізнесом сьогодні краще не займатись – велика ймовірність того, що він постраждає не лише від необдуманих дій, а й від необережних слів. Потрібно також відмовитися від реалізації нових проєктів та не давати зобов'язань, які свідомо неможливо виконати.

Символ дня: Химера.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 5.

Щасливий колір дня: шоколадний.

Щасливі камені дня: чорний нефрит, крокодиліт.

За яку частину тіла відповідає: жіночі статеві органи.

Хвороби дня: недуги дня обумовлені ослабленим імунітетом, тому треба працювати над його зміцненням: правильно харчуватися, більше гуляти та приймати вітаміни.

Афоризм дня: "Зачиніть двері перед своїми помилками, і істина не зможе увійти" (Робіндранат Тагор).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб та взаємини дня: не варто укладати шлюб – він виявиться недовговічним.

Магія та містика дня: день, коли можна – і потрібно – виставляти енергетичний та астральний захист від заздрощів та пристріту.

Табу дня: не варто спілкуватися з незнайомими людьми — ніхто не знає, чого від них очікувати.

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