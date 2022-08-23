Астрологічний прогноз на 23 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небезпечний місячний день, коли людині необхідно зібрати в кулак всю свою волю і проявити характер, щоб протистояти численним спокусам, спокусам і провокаціям, які чатуватимуть на неї в цей час. Не можна також виявляти емоції – вони, з великою ймовірністю, затягнуті у вир пристрастей, вибратися з якого без втрат не вдасться.

Символ дня: трясовина.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі, смарагдовий.

Щасливе каміння дня: аурипігмент, жадеїт.

За яку частину тіла відповідає: організм загалом.

Хвороби дня: перебіг хвороби, яка почалася цього дня, безпосередньо залежатиме від того, чи зможуть лікарі вчасно поставити правильний діагноз чи ні.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують, як людина ставиться до самої себе – займається самозневажанням або, навпаки, підносить свою персону до небес.

Афоризм дня: "Не чекай на добро, хто зло створив. Ошуканець буде своєю чергою обдурений. І всі із нього сміятися стануть" (Джефрі Чосер).

Геометрична фігура дня: горизонтально витягнутий прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Фаргас - оберігає від ворогів, зокрема і на війні.

Магія та містика дня: можна виготовляти амулети, які приваблюють любов та пристрасть.

Табу дня: не можна гуляти у темний час доби у погано освітлених та малолюдних місцях.

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