Астрологічний прогноз на 23 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день активності та припливу життєвих сил, якими, тим не менш, необхідно розпоряджатися обережно: не варто розпочинати нові справи, краще доводити до ладу старі, небажано спілкуватися з начальством та здійснювати операції з нерухомістю.

Символ дня: барс, що готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір: помаранчевий, золотистий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього місячного дня, тривають довго і важко піддаються лікуванню — особливо це стосується головного болю, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: не можна пити багато кави та зловживати алкоголем.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна робити зілля із заготовлених влітку лікарських трав.

Сни дня: сни цієї ночі рідко бувають віщими, але якщо людині сниться щось неприємне, отже, її моральні та фізичні сили закінчуються.

Табу дня: ворожити – як самостійно, так і за допомогою професійної ворожки – забороняється.

Ангел-охоронець дня: Сарго – його заступництво забезпечує людині найкраще місце у житті.

Афоризм дня: "Той, хто знає людей – розумний. Хто знає себе – освічений. Той, хто перемагає людей – сильний, який перемагає себе – могутній" (Лао-Цзи).

Читайте також: