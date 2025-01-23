Астрологічний прогноз на 23 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: розпочинати нові справи не слід, треба закінчувати ті, до роботи над якими почали раніше.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня: Земля .

Щасливий день: 5.

Щасливий колір: коричневий.

Щасливого каміння дня: раухтопаз, чорний нефрит.

За якусь частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, тривають довго, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: харчуватися потрібно помірно, відмовившись від алкоголю, кави та цигарок.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна не лише складати персональні гороскопи, а й переписувати астральну програму.

Сни дня: сни цієї ночі оманливі, не варто їм вірити.

Табу дня: не можна у конфронтацію, навіть якщо боротися уявити за праву справу – краще вирішити її світом.

Цитата дня: «Тримайся подалі від людей, які знущаються з твоїх устремлінь. Маленькі люди завжди роблять це, тоді як великі люди завжди дають тобі відчути, що і ти можеш стати великим».(Марк Твен).

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