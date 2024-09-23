Астрологічний прогноз на 23 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які розпочаті в цей час справи бувають вдалими, тож не варто втрачати свій шанс.

Символ дня: Храм.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: фіолетовий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: авантюрин, циркон, обсидіан, пірит.

За якусь частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: хвороби цього дня можуть бути важкими та затяжними, але за наявності у людини гарної фізичної форми швидко минають.

Харчування дня: важливо відмовитись від усього, що може негативно вплинути на печінку – жирної та смаженої їжі, а також алкоголю. Показані свіжі соки, фіто-чаї, морква, гранати, буряк і журавлина.

Стрижка дня: зручний час для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожаї коренеплодів — як для негайного вживання в їжу, так і для тривалого зберігання, а також заготовляти лікарські трави.

Магія та містика дня: можна гадати – карти дадуть відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчими не є, але гарна прикмета – побачити уві сні коня.

Табу дня: необхідно уникати крові – навіть незначну подряпину важливо правильно обробити.

Цитата дня: "Не бійся просуватися повільно, бійся стояти на місці"(китайське прислів'я).

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