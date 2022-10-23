Астрологічний прогноз на 23 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли особливу силу набуває інтуїція – у неї буде відповідь на будь-яке запитання, тому важливо дослухатися до її порад.

Символ дня: корабель.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: активний день.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: синій, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: смарагд, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: ноги – від колін і нижче.

Хвороби дня: можливі проблеми з лімфатичною системою та кров'ю.

Сни дня: сни нинішньої ночі дозволять позбутися ілюзій і побачити життєву ситуацію такою, якою вона є.

Стрижка дня: стрижка покращить як зовнішній вигляд, так і життя загалом.

Афоризм дня: «Іноді удар не влучає в ціль, але намір не може схибити» (Жан-Жак Руссо).

Ангел-охоронець дня: Гасар – дарує перемогу в найскладніших життєвих ситуаціях.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Табу дня: не варто дивитись у дзеркало – це може стати поганою прикметою.

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