Астрологічний прогноз на 23 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати нові справи та проводити переговори – як ділові, так і особисті, здійснювати фінансові угоди, купувати і продавати – будь-які операції такого роду завершаться успіхом.

Символ дня: джерело.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: жовтий, золотий, бурштиновий, лимонний, шафрановий.

Щасливі камені дня: бірюза, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: будь-які хвороби, що почалися в цей час, минають легко і швидко, особливо якщо одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: небажано голодувати, постити і влаштовувати розвантажувальні дні – користі вони не принесуть, а ось шкода може виявитися вкрай відчутною.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, може завдати шкоди здоров'ю.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай – цього дня овочі та фрукти міститимуть максимальну кількість корисних речовин.

Магія і містика дня: можна читати замовляння на залучення удачі в бізнесі, фінансах і торгівлі.

Сни дня: сни нинішньої ночі не є пророчими, але можуть містити важливу життєву – або професійну – підказку.

Табу дня: не можна вирушати в поїздки – їх результат може бути непередбачуваним.

Цитата дня: "Сім'я – це рятівне коло в бурхливому морі життя" (Джоан Роулінг).

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