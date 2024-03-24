Астрологічний прогноз на 24 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день невдалий для будь-яких починань, що вихідного дня не є критичним, навпаки – дає можливість присвятити його відпочинку.

Символ дня: крилатий шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: яскраво-червоний, червоний, багряний, пурпуровий, червоногарячий.

Щасливе каміння дня: агат, гагат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, тому варто подбати себе. Таблетки краще замінити гомеопатією та лікувальними трав'яними зборами.

Харчування дня: з раціону рекомендується виключити гриби й м'ясо, а от фрукти та ягоди червоного кольору (калина, журавлина, брусниця, гранат) принесуть організму користь.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна працювати з землею: розпушувати та копати грядки.

Магія і містика дня: можна вивчати езотеричну літературу: навіть у книжках, прочитаних неодноразово, вдасться відшукати щось нове.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими – вони передбачають події на найближчий місяць.

Табу дня: не можна їсти яблука.

Цитата дня: "Перемога над іншими дає силу, перемога над собою – безстрашність" (Лао-цзи).

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