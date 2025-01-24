Астрологічний прогноз на 24 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли особливо успішними обіцяють бути фінансові справи, тому необхідно ловити сприятливий момент.

Символ дня: вулкан.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: салатовий, оливковий, лаймовий.

Щасливі камені дня: бірюза, чорна яшма.

За якусь частину тіла відповідає: лімфатичні вузли.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися тривалими і небезпечними серйозними ускладненнями, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування: харчування можна не обмежувати, але порції бажано урізати.

Стрижка дня: від стрижки краще утриматись.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують, чи людина використовує таланти, якими нагородила її природа.

Магія та містика дня: можна звертатися за допомогою до античних та язичницьких богів.

Табу дня: небажано вирушати у подорож.

Цитата дня: «Чудово те, що подобається незалежно від сенсу» (Імануїл Кант).

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