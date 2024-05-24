Астрологічний прогноз на 24 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна відпочивати та розслаблятися, він також дарує моральний комфорт та задоволення – як собою, так і оточенням.

Символ дня: виноградне гроно.

Стихія дня: Земля

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, лимонний, золотистий.

Щасливе каміння дня: аметист, циркон.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня, як правило, минають швидко, і перебігають у легкій формі, проте запускати їх не можна.

Харчування дня: за бажання можна дозволити собі трохи сухого вина та шкідливу їжу

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна створювати захисні обереги та талісмани.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими – вони здійснюються на третій день.

Табу дня: категорично не рекомендується сумувати, нудьгувати та журитися.

Цитата дня: "Щастя – це стан душі. Ти можеш бути щасливим, а можеш бути нещасним – все залежить від твого погляду на речі" (Волт Дісней).

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