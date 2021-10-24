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Астрологічний прогноз на 24 жовтня

Астрологічний прогноз на 24 жовтня

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Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси олягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якіої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: день важкої космічної енергії, протягом якого, проте, можна виправити навіть найсерйозніші помилки, допущені в минулому. Необхідно дотримуватися обережності в справах і словах — будь-яка дрібниця може стати причиною конфлікту. Фінансові операції краще перенести на інший час.

Символ дня: павук, що перебуває в центрі павутини.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.  

Число дня: 1

Колір дня: колір морської хвилі.

Камені дня: зелений гранат, червоний онікс.  

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня прилипливі і тривалі: щоб не валятися в ліжку довгий час, необхідно при перших симптомах звернутися до лікаря. На особливу увагу потребують кишківник, апендикс і сигмовиднакишка. Можливо також загострення психічних недуг.

Слова дня: робота над помилками.  

Геометрична фігура дня: асиметрія.

Шлюб і стосунки дня: укладення шлюбу необхідно перенести на наступний день — великий ризик того, що хтось із молодят передумає одружуватися в останню мить.

Містика дня: можна захищати будинок від негативної енергетики, окурюючи його магічними травами (лавр, базилік, ромашка, чортополох) або ладаном.

Табу дня: не рекомендується спілкуватися з людьми, що перебувають під впливом алкоголю і заборонених препаратів — невідомо, як вони себе поведуть.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються замкнуті і нетовариські люди, які зате володіють гострим розумом і потужним інтелектом, вмінням логічно мислити і аналізувати будь-які дані. Їм рекомендується вибирати професії, пов'язані з можливістю віддаленої роботи.

Прогнози на тиждень:

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