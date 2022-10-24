Астрологічний прогноз на 24 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: світлий і гармонійний день, що не сприймає жодного зла – ні в справах, ні в словах, ні в помислах. На початі в цей час справи чекає сприятливий результат, а ухвалені рішення виявляться на диво вдалими, головне, щоб вони були спрямовані на творення, а не на руйнування.

Символ дня: Лотос.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: пасивний день

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: арагоніт, андалузит, біломорит.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: не можна напружувати очі – небажано довго сидіти за комп'ютером та читати за поганого освітлення. Важливо контролювати артеріальний тиск.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть містити передбачення щодо майбутніх подій.

Стрижка дня: стрижка не лише покращить зовнішній вигляд, а й зробить людину привабливою для представників протилежної статі.

Афоризм дня: «Я не засмучуюсь, якщо люди мене не розуміють, я засмучуюся, якщо я не розумію людей» (Конфуцій).

Ангел-охоронець дня: Сарос – ангел акуратності, чистоти та ладу.

Магія та містика дня: ідеальний час для жіночої магії, що приваблює успіх у коханні.

Табу дня: у жодному разі не можна нічого руйнувати та ламати.

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