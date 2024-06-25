Астрологічний прогноз на 25-26 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 20-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, сприятливий для важливих проєктів, реалізацією яких необхідно займатися, не поспішаючи, інакше можна все зіпсувати.

Символ дня: Орел, що ширяє у висоті.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: синій, індиго, ультрамарин, електрик.

Щасливі камені дня: червона яшма, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, можуть затягнутися надовго, тому потрібно одразу ж звернутися до лікаря і дотримуватися всіх його порад.

Харчування дня: не можна переїдати, можна голодувати, постувати та сідати на дієту.

Стрижка дня: стригтися потрібно лише у разі крайньої потреби.

Дачні роботи: можна збирати коренеплоди на тривале зберігання.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали і обряди, що використовують магічну силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни цього часу показують людині, що їй потрібно змінити у своєму житті, щоб вона стала кращою.

Табу дня: потрібно побоюватися висоти.

Цитата дня: «Я не знаю, чого я хочу, але я цього досягну» (Фредерік Бегбедер).

Читайте також: