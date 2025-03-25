Астрологічний прогноз на 25 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нові справи навряд чи виявляться успішними, тому краще зайнятися тими, які були розпочаті раніше, але з якоїсь причини незавершені.

Символ дня: посудина з живою та мертвою водою.

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: зелений, смарагдовий, нефритовий.

Щасливі камені дня: тигрове та котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: захворювання нинішнього дня можуть призвести до серйозних ускладнень, тому не можна їх ігнорувати.

Харчування дня: можна сідати на дієту, постувати і навіть голодувати – щоправда, лише з лікувальною метою.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія та містика дня: можливі осяяння, що дають відповіді на багато важливих – як професійних, так і особистих – питань.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими – вони розповідають про те, що станеться з людиною найближчим часом.

Табу дня: треба боятися води.

Цитата дня: "Природа не терпить порожнечі: там, де люди не знають правди, вони заповнюють прогалини домислами" (Бернард Шоу).

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