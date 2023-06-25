Астрологічний прогноз на 25 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на те, що будь-які починання сьогодні просуватимуться вдало, краще відмовитися від них на користь відпочинку, а вже розпочаті і зовсім не варто доводити до ладу – вони вимагатимуть надто багато часу й сил.

Символ дня: багаття.

Стихії дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: червоний, пурпуровий, яскраво-червоний.

Щасливе каміння дня: гранатит, олівін, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: пильної уваги потребуватиме не лише шлунково-кишковий тракт, а й серцево-судинна система – саме до недуг, пов'язаних із цими органами, необхідно поставитися максимально уважно.

Харчування дня: лікувальне голодування не лише допоможе позбутися зайвої ваги, а й поповнить втрачену енергію, необхідну для життя і роботи. Тим, хто не має наміру відмовлятися від їжі, рекомендується стежити за свіжістю та якістю продуктів, що вживаються в їжу – великий ризик харчового отруєння.

Стрижка дня: стригтися цього дня не лише можна, а й потрібно.

Дачні роботи дня: необхідно інтенсивно поливати та підживлювати рослини.

Магія та містика дня: можна читати замовляння, які допомагають у побутових суперечках і судових позовах.

Сни дня: сни нинішньої ночі витягують важливі дані із глибин підсвідомості: якщо правильно витлумачити її символи, можна буде зрозуміти, в який бік рухатися далі – як у професійному, так і в особистому плані.

Табу дня: не можна ігнорувати підказки Всесвіту, що набудуть форми знаків, які він надсилає.

Цитата дня: "В житті трапляється навіть найнеймовірніше. Потрібно просто бути сміливішими" (Рю Муракамі).

Читайте також: