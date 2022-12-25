Астрологічний прогноз на 25 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день бажано присвятити відпочинку, однаково для справ – навіть незначних – він невдалий. Важливо контролювати емоції: сварки можуть призвести до непередбачуваних проблем.

Символ дня: сніговий барс.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливі кольори дня: золотий, янтарний.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: не можна робити операції в зоні голови – особливо видаляти та "ремонтувати" зуби. Необхідно також уникати стресів і перевтоми.

Харчування дня: небажано переїдати, зловживати алкоголем, курінням і вживанням кави у великих дозах.

Сни дня: сни нинішньої ночі здійснюються рідко, тому можна їх проігнорувати.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися категорично.

Афоризм дня: "Обери професію, яку ти любиш, і тобі не доведеться працювати жодного дня в житті" (Конфуцій).

Ангел-охоронець дня: Сарго – відповідає за жіночу чарівність і здоров'я.

Магія та містика дня: можна виготовляти магічне зілля з використанням цілющих трав.

Табу дня: необхідно бути обережними в усіх сферах діяльності.

Читайте також: