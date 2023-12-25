Астрологічний прогноз на 25 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли в будь-якій ситуації необхідно виявляти терпіння, урівноваженість і мудрість, інакше порозумітися з людьми навколо не вдасться.

Символ дня: сувій.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: синій сапфір, синя яшма.

За яку частину тіла відповідає: крижова кістка.

Хвороби дня: велика ймовірність травм і забоїв, тому фізичні навантаження – передусім заняття спортом – треба звести до мінімуму.

Харчування дня: незважаючи на те, що цього дня можна влаштовувати невеликі застілля, помірність у їжі не завадить.

Стрижка дня: день сприятливий для стрижки.

Магія і містика дня: можна вивчати езотеричні трактати та духовні праці.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі можуть показати людині, які перешкоди стоять на заваді до заповітної мети, яку вона перед собою поставила.

Табу дня: не можна використовувати чужі таємниці на шкоду їхньому власникові.

Цитата дня: "Три речі не повертаються: випущена стріла, промовлене слово і минулі дні" (Джордж Франклін Гаумер).

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