Астрологічний прогноз на 26 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужна енергетика нинішнього місячного дня несе негативний заряд, тому необхідно стримувати подібні пориви у себе та не звертати увагу на сплески емоцій в інших – уже завтра все зміниться на краще.

Символ дня: Крокодил Маккара.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: коричневий, кавовий, шоколадний, каштановий.

Щасливе каміння дня: крокодиліт, чорний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: яєчники.

Хвороби дня: загострення хронічних захворювань: необхідно лікуватися за схемою, розробленою лікарем.

Харчування дня: від м'яса та риби потрібно відмовитися на користь молочних та кисломолочних продуктів.

Стрижка дня: будь-які маніпуляції з волоссям перебувають під забороною.

Магія та містика дня: магічними діями можна займатися лише тим, хто є професіоналом у цій галузі.

Сни дня: сновидіння цієї ночі можуть позначити проблему, що існує у взаєминах з оточенням, та підказати способи її вирішення.

Табу дня: необхідно стримувати емоції, які, вирвавшись на поверхню, зіпсують стосунки з оточенням

Цитата дня: «Якщо зазирнути у майбутнє, ти у будь-якому разі будеш розчарований: як мало ти зробив порівняно з тим, чого очікував від життя» (Чак Паланік).

Читайте також: