Астрологічний прогноз на 25 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано розпочинати роботу над новими проєктами – краще продовжити працювати над тими, які були розпочаті раніше. Важливих рішень також краще не ухвалювати — велика ймовірність прикрої помилки.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, шоколадний, каштановий, кавовий, коричневий.

Щасливе каміння дня: олександрит, раухтопаз, змійовик, серпентин.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: велика ймовірність серцево-судинних захворювань, міжреберної невралгії, а також харчових отруєнь та інтоксикацій.

Харчування дня: уникнути харчового отруєння дозволить ретельний контроль за якістю і свіжістю продуктів, що вживаються в їжу. Від м'яса, грибів, жирної й важкої для шлунка їжі краще відмовитися. Рекомендується вживати прості, але незвичні страви зі звичних для організму продуктів – овочів та фруктів.

Стрижка дня: стригти волосся категорично не рекомендується.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю всіма можливими способами, робити обрізання плодових дерев і чагарників, живцювати, прищипувати і прищеплювати їх.

Магія та містика дня: під забороною перебуває любовна магія та ворожіння на стосунки з коханою людиною.

Сни дня: будь-який – навіть вкрай неприємний і тривожний – сон, що наснився цієї ночі, виявиться порожнім.

Табу дня: категорично не рекомендується призначати справжнє побачення віртуальному знайомому.

Цитата дня: "На жаль, пригнічені емоції не вмирають. Їх змусили замовкнути. І вони зсередини продовжують впливати на людину" (Зигмунд Фрейд).

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